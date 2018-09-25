Глава КБР призвал наказать зачинщиков конфликта в селе Кенделен

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков заявляет о необходимости привлечения к ответственности за события вокруг конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы 18-19 сентября в селе Кенделен не только участников, но и провокаторов, зачинщиков и тех, кто мог стоят за ними.

По данным СК, 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в селение Кенделен, куда для недопущения столкновения сторон прибыли сотрудники республиканских управлений МВД и Росгвардии. Неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности.

"Предстоит глубоко и всесторонне проанализировать причины, привлечь виновных к установленной законом ответственности. Прежде всего - кукловодов, провокаторов и зачинщиков", - приводит пресс-служба слова Кокова, сказанные на встрече с первокурсниками и студенческим активом Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова.

В Канжальской битве 1708 года черкесское ополчение одержало победу над превосходящими по численности войсками крымского хана Каплан-Гирея, требовавшего от местного населения выплаты крупной дани. Битва до сих пор остается одной из самых противоречивых страниц в кавказской истории.

Коков в общении со студентами отметил, что "гордость за свой народ должна идти не через унижение и оскорбление других, не через метание камней в полицейских". "Пройдя через столько испытаний, народ Кабардино-Балкарии приобрел надежный иммунитет к провокациям такого рода. Но нельзя недооценивать их опасность", - добавил он.