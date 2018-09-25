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Экс-полицейские на заседании в суде Петербурга не признались в пытках задержанных

Бывшие сотрудники правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, халатности и грабеже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Бывшие сотрудники отдела полиции в Невском районе Петербурга не признали свою вину в пытках задержанных. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Невском районном суде города, который сегодня начал по существу рассматривать уголовное дело о превышении должностных полномочий.

"В рамках первого заседания по существу шестеро обвиняемых не признали свою вину", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела стали шестеро бывших сотрудников полиции - замначальника 70-го отдела Невского района Артем Морозов, исполняющий обязанности замначальника отдела Михаил Антоненко, оперуполномоченные Александр Ипатов Кирилл Бородич и Сергей Котенко, а также оперативник Андрей Барашков. Они обвиняются в превышении полномочий, халатности и грабеже. Экс-полицейские были отправлены в СИЗО осенью прошлого года.

По версии следствия, фигуранты в апреле прошлого года задержали жителя Петербурга, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. По данным СК, молодого человека избили, в частности, использовали дубинки и обжигали его сигаретами, а в мае того же года обвиняемые требовали дать показания о скупке краденого у охранника букмекерской конторы, которого они, по данным следователей, облили кипятком.

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