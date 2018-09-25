Участник ралли "Санкт-Петербург" умер в больнице после аварии на спецучастке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Участник ралли "Санкт-Петербург", пилот экипажа №28 Александр Соловьев скончался в больнице после аварии на спецучастке "Шалаш". Эту информацию ТАСС в среду подтвердила глава Федерации Автоспорта Петербурга и Ленинградской области Ольга Сивачева.

"Да, он [Соловьев] скончался. Это так", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 21 сентября гоночная машина, принимавшая участие в ралли "Санкт-Петербург", попала в аварию на одном из скоростных участков. Спортивный экипаж в результате ошибки пилотирования врезался в дерево, автомобиль получил серьезные повреждения, спортсмены получили травмы и были госпитализированы в больницу Сестрорецка.

Ралли "Санкт-Петербург" - 14-й этап Кубка России - стартовало 21 сентября на Дворцовой площади Петербурга.