На востоке Москвы горит склад

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Площадь пожара в комплексе складов на востоке Москвы увеличилась до 900 кв. м, говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, сведения о пострадавших пока не поступали. В одноэтажном здании находится бумажная продукция. Кроме того, со слов охраны, людей внутри нет.

В свою очередь источник агентства в экстренных службах добавил, что в результате пожара частично обрушилась крыша и одна из стен здания. "Произошло обрушение кровли. А внутри здания взорвался газовый баллон. Личный состав работников МЧС отведен на безопасное расстояние", - сказал собеседник.

Собеседник агентства также добавил, что МЧС может применить авиацию для тушения пожара.

Складской комплекс, в котором произошел пожар, находится по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2.