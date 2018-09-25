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На востоке Москвы горит склад

Площадь пожара составляет 900 кв. м. Сведений о пострадавших пока не поступало
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Площадь пожара в комплексе складов на востоке Москвы увеличилась до 900 кв. м, говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

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По данным ведомства, сведения о пострадавших пока не поступали. В одноэтажном здании находится бумажная продукция. Кроме того, со слов охраны, людей внутри нет. 

В свою очередь источник агентства в экстренных службах добавил, что в результате пожара частично обрушилась крыша и одна из стен здания. "Произошло обрушение кровли. А внутри здания взорвался газовый баллон. Личный состав работников МЧС отведен на безопасное расстояние", - сказал собеседник. 

Собеседник агентства также добавил, что МЧС  может применить авиацию для тушения пожара.

Складской комплекс, в котором произошел пожар, находится по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2.

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