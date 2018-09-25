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СМИ: в Перу более 20 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Чумбивилкас на юго-востоке страны

ТАСС, 26 сентября. Не менее 23 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на одной из автотрасс Перу. Об этом сообщил во вторник местный телеканал Canaln.

По его данным, ДТП произошло в понедельник вечером. Изначально сообщалось о семи погибших. Автобус сорвался с горной дороги в провинции Чумбивилкас департамента Куско на юго-востоке страны. Высота обрыва в этом месте составляла примерно 200 метров.

По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение автобуса с другим автомобилем, водитель которого скрылся с места ДТП. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

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