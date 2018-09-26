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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Угрозы для жизнедеятельности населения нет

ТАСС, 26 сентября. Пепловый выброс на высоту до 4,5 км зафиксирован в среду на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир. Сообщение об этом появилось на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Днем (по местному времени - прим. ТАСС) 26 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 4,5 км, шлейф распространился в восточном направлении от вулкана на расстояние 5 км", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан активизировался с середины ноября 2016 года. Эбеко расположен в северной части острова Парамушир, в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.

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