Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

ТАСС, 26 сентября. Пепловый выброс на высоту до 4,5 км зафиксирован в среду на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир. Сообщение об этом появилось на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области.
"Днем (по местному времени - прим. ТАСС) 26 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 4,5 км, шлейф распространился в восточном направлении от вулкана на расстояние 5 км", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан активизировался с середины ноября 2016 года. Эбеко расположен в северной части острова Парамушир, в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.