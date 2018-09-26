В Якутии глава поселка приговорен к трем годам колонии за взятку

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Глава поселка Усть-Мая Якутии приговорен к трем годам колонии за получение взятки в размере 1 млн рублей за содействие при реализации контракта по программе переселения из ветхого жилья. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Следствие установило, что глава поселка получил в 2016 году от предпринимателя взятку в сумме 1 млн рублей за содействие в принятии выполненных им работ, а также полной выплаты денежных средств по муниципальному контракту по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

"На основании собранных следствием доказательств его виновности Усть-Майский районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей и лишением права занимать должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления сроком на два года", - говорится в сообщении.