Гражданин Таджикистана приговорен к 4,5 года колонии за вербовку в ИГ жителей Хабаровска

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске приговорил гражданина Таджикистана к 4,5 года колонии за содействие терроризму. Об этом сообщило управление ФСБ России по Восточному военному округу.

"Дальневосточный окружной военный суд признал гражданина Республики Таджикистан Мухидинова И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в распространенном релизе.

Осужденный был приверженцем радикально-религиозных течений ислама, поддерживал международную террористическую организацию "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории РФ. В Хабаровске он в течение нескольких месяцев привлекал к террористической деятельности нескольких жителей города, одного из них успел подготовить для совершения в России акта под эгидой запрещенного в стране "Исламского государства". Мухидинова задержали зимой 2017 года. Свою вину он признал.