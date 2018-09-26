Иркутские следователи подозревают в неуплате налогов крупнейший в России завод лекарств

ИРКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов почти на 190 млн рублей компанией "Фармасинтез", которая является крупнейшим в стране производителем лекарств. Часть ее производств базируется в Иркутске и Братске, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления.

"Установлено, что в ходе осуществления финансово- хозяйственной деятельности в период с 2013 по 2014 годы, лицами, действующими от имени акционерного общества "Фармасинтез", были завышены затраты по приобретению импортного лекарственного сырья у иностранных контрагентов путем использования фирм-посредников, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые фактически поставку товаров в адрес производителя лекарственных средств не осуществляли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отражение фиктивных сведений о затратах, связанных с фактическим приобретением лекарственного сырья, в бухгалтерском учете предприятия и в налоговых декларациях привело к занижению суммы налога на прибыль в размере 187 млн 850 тыс. рублей.

Кроме того, "Фармасинтез" неправомерно заявил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по контрагенту ООО "Регион СтройСервис", который фактически товаров производителю лекарств не поставлял и услуг не оказывал. Использование фиктивного документооборота с этой организацией позволило заявить необоснованные налоговые вычеты по НДС и уклониться от уплаты НДС на сумму 1 млн 191 тыс. рублей.

Проходят ли сотрудники "Фармасинтеза" по уголовному делу как подозреваемые или свидетели, в пресс-службе не уточнили.

Компания специализируется на разработке и производстве противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных, сахароснижающих и гормональных препаратов, антибиотиков. В ее составе пять высокотехнологичных заводов, которые, кроме Иркутска и Братска, находятся в Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Свою деятельность "Фармасинтез" начинал в 1997 году со строительства завод противотуберкулезных препаратов в Иркутске.