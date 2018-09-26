В ДТП в Ростовской области пострадали восемь человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"В Миллеровском районе водитель, управляя автомобилем Lada Granta, по предварительным данным, превысил скоростной режим, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21099". В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира "ВАЗ 21099", а также пять человек в автомобиле Lada Granta: две женщины, двое мужчин, и ребенок 2006 года рождения", - сказал собеседник.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, пятеро пострадавших доставлены в центральную районную больницу. "Состояние средней тяжести, угрозы для жизни нет. Троим пострадавшим, в том числе ребенку, оказана медицинская помощь, они отпущены домой", - уточнил собеседник агентства.

По факту ДТП сотрудники МВД проводят проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.