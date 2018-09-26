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Полиция пресекла работу нелегального казино в Подмосковье

Организатор будет находиться под подпиской о невыезде

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии пресекли деятельность подпольного казино в подмосковных Луховицах. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель главка подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"Установлено, что 33-летняя местная жительница в одном из павильонов торгового ряда, расположенного на привокзальной площади Луховиц, под видом дилингового центра организовала игровой клуб с круглосуточным режимом работы. При проведении обыска помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли 13 персональных компьютеров, документацию и денежные средства", - добавила она.

По ее словам подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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