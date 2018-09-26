В Москве угнали две дорогостоящие иномарки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Две дорогостоящие иномарки угнали на западе Москвы, общая сумма похищенного превышает 14 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"25 сентября в службу "02" поступило сообщение от мужчины 1980 года рождения о краже его авто, которая произошла на улице Демьяна Бедного, 22. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный угнал Lexus LX-570. Материальный ущерб составил около 6 млн. 500 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что также 25 сентября в полицию поступила информация об угоне машины Mercedes Benz G 63 Aug, стоимость которой 7 млн 800 тыс. рублей. Ее угнали с места парковки на улице Минская дом 1 г, корп. 1.

"По обоим инцидентам возбуждены уголовные дела по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере")", - заключили в пресс-службе.