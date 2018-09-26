Обвиненный в педофилии житель Астраханской области покончил с собой в конвойном автомобиле

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку после смерти арестованного в конвойном автомобиле по дороге на допрос в Ахтубинском районе Астраханской области. По предварительным данным, обвиняемый в сексуальном насилии мужчина покончил жизнь самоубийством, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"25 сентября в конвойном автомобиле обнаружено тело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летней девочки. По предварительным данным, следственно-арестованный покончил жизнь самоубийством, признаков насильственной смерти не обнаружено, начата проверка", - сказали в пресс-службе.

По данному факту служебная проверка начата также в управлении МВД России по Астраханской области.