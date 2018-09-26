Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отпустили под подписку о невыезде

"Следователи изменили меру пресечения на подписку о невыезде всем фигурантам в связи с тем, что закончилось предварительное следствие по делу", - сказала защитник.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и два других фигуранта отпущены под подписку о невыезде по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина.

Защита начала ознакомление с материалами дела, которое насчитывает около 80 томов.

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова. По делу также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере, и еще 14 человек, чей статус пока не известен. Кроме того, 10 сентября Басманный суд санкционировал заочный арест Оксаны Чернышенко - еще одной фигурантки уголовного дела о растрате, которая объявлена в розыск.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. По словам адвоката Елены Вяткиной, ее подзащитному Весельчакову в окончательной редакции вменяется ущерб около 10 млн рублей. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Ампелонскому в окончательной редакции вменяется два эпизода растраты на сумму около 6 млн рублей.

Ранее СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признают. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.