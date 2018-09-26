В Николаевске-на-Амуре сотрудники ФСБ пресекли изготовление фальшивых купюр

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Николаевске-на-Амуре производство поддельных денежных купюр. Об этом сообщила в среду пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО совместно с сотрудниками краевого УФСБ России проведен комплекс мероприятий по установлению обстоятельств и личности граждан, причастных к изготовлению и распространению в городе Николаевск-на-Амуре поддельных денежных знаков (билеты Банка России) номиналом 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Подозреваемый местный житель отдал сотрудникам правоохранительных органов 116 таких билетов. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). Сейчас устанавливаются все причастные к изготовлению и распространению фальшивок.