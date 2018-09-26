Два человека погибли в ДТП в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Два пассажира микроавтобуса погибли в результате столкновения с грузовиком поздним вечером во вторник на трассе М-11 в Новгородской области. Еще четыре пассажира микроавтобуса доставлены в больницы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Новгородской области.
"25 сентября в 22:55 на 471 км федеральной трассы М-11 в Окуловском районе водитель, мужчина 1971 года рождения, управляя грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом врезался в микроавтобус, который стоял на обочине из-за неисправности. В результате ДТП два пассажира микроавтобуса, женщины, от полученных травм скончались на месте происшествия, четыре пассажира, тоже женщины, доставлены в медицинские учреждения", - рассказал собеседник агентства.
Как уточнили ТАСС в министерстве здравоохранения Новгородской области, госпитализировано три участника ДТП. Состояние двоих человек стабильно тяжелое, одного - средней степени тяжести. Всего, по данным оперативников, в микроавтобусе находилось девять человек, остальные, включая водителя грузовика, серьезно не пострадали. Детей среди участников ДТП нет.