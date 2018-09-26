В Нижнем Новгороде возбудили дело после стрельбы по автобусу с пассажирами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено в Нижнем Новгороде после обстрела автобуса с пассажирами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области.
"Прокуратурой Сормовского района Нижнего Новгорода признано законным решение органа дознания о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)", - говорится в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе ведомства, инцидент произошел ночью 15 сентября в Сормовском районе. Неизвестный совершил выстрелы в автобус, следовавший по маршруту №95, с находившимися в нем пассажирами, никто из них не пострадал. Лицо, совершившее преступление, в настоящее время не установлено.