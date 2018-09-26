Более 1 млн рублей украли неизвестные под видом инкассаторов в банке "Ренессанс" в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники под видом инкассаторов похитили из отделения банка "Ренессанс" в Москве более 1 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Накануне неизвестные, находясь в помещении дополнительного офиса "Центральный" ООО "КБ "Ренессанс", расположенного на Большой Никитской улице, д. 17, стр. 2, под видом инкассирования наличных получили из кассы дополнительного офиса денежные средства на сумму свыше 1 млн рублей", - пояснил собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию злоумышленников.