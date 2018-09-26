Суд оставил в силе решение о снятии ареста со счета вдовы главаря кубанской банды Цапка

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд не отменил определение Октябрьского районного суда, который снял арест с $5,5 млн, находившихся на счету вдовы главаря "кущевской" банды Сергея Цапка, сообщил ТАСС в среду адвокат потерпевших от действий банды Максим Кошелев.

Ранее сообщалось, что суд постановил выплатить пострадавшим 150 млн рублей за счет наследства главаря банды Сергея Цапка. По решению суда более 119 млн рублей взыскано со счета его матери. Со счета его вдовы требовали взыскать оставшуюся сумму - около 31 млн рублей. На счету Анжелы-Марии Цапок находились $6 млн, на которые еще во время следствия по делу банды был наложен арест. Летом 2018 года Октябрьский районный суд Краснодара снял арест с $5,5 млн, а оставшиеся $500 тыс. Цапок перевела потерпевшим до окончания процесса - этой суммы как раз хватило для выплат.

"Краснодарский краевой суд оставил без изменения определение Октябрьского районного суда о снятии ареста с $5,5 млн на счете Цапок Анжелы-Марии. Вопрос об обжаловании апелляционного определения Краснодарского краевого суда будем рассматривать после изучения этого определения", - сказал Кошелев.

Он отметил, что за несколько дней до снятия ареста с $5,5 млн Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону отказался удовлетворить требования Цапок, оставив под арестом всю сумму на счете. Это решение Цапок обжаловала, жалоба пока не рассмотрена судом второй инстанции.

Так называемая Кущевская банда, возглавляемая Сергеем Цапком, орудовала в станице Кущевская на Кубани в 1998-2010 годах, пока ее члены не были задержаны за нападение на семью фермера Сервера Аметова и его гостей. Тогда были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. В 2013 году шестерых членов банды признали виновными в этом и других преступлениях, они получили длительные, вплоть до пожизненного, сроки лишения свободы. В июле 2014 года в СИЗО Краснодара скончался Сергей Цапок, по предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Ранее сообщалось, что суд постановил выплатить пострадавшим 150 млн рублей за счет наследства главаря банды Сергея Цапка. По решению суда более 119 млн рублей взыскано со счета его матери, в 2018 году, перед вынесением решения по соответствующей судебной тяжбе, вдова Цапка Анжела-Мария перечислила пострадавшим оставшуюся сумму - около 31 млн рублей. Также приставы ведут производство по взысканию с членов банды моральных компенсаций на общую сумму около 100 млн рублей.