СК: обвиняемые в хищении экс-чиновники Дагестана из СИЗО оказывают давление на свидетелей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бывшие члены правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, Шамиль Исаев, Шахабас Шахов и Раюдин Юсуфов, находясь под арестом, оказывают давление на свидетелей по делу о хищении средств из бюджета республики. Об этом сообщил представитель СК в Басманном суде Москвы, где в среду решается вопрос о продлении ареста фигурантам.
"Согласно сведениям, поступившим из УФСБ Дагестана, обвиняемые, используя административный ресурс членов правительства республики, изыскивают возможность оказать давление на участников уголовного судопроизводства, принимают меры к уничтожению следов преступной деятельности", - сказал следователь, попросив суд приобщить к делу соответствующий документ.
Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. По данным СК, общая сумма ущерба от действий фигурантов дела превышает 100 млн рублей. Никто из них вину не признает.
Суд арестовал имущество и денежные средства обвиняемых на сотни миллионов рублей.