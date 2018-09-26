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Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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В Махачкале задержан брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов

По данным источника ТАСС, сейчас мужчина находится в республиканском управлении ФСБ
© Александр Рюмин/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб задержан в Махачкале, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

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"Он задержан и доставлен в республиканское УФСБ", - сказал собеседник агентства, не исключив, что Раджаба Абдулатипова доставят в Москву для проведения следственных мероприятий. При этом он не уточнил, в рамках какого уголовного дела произошло задержание чиновника.

Задержание Раджаба Абдулатипова подтвердил ТАСС и источник в парламенте республики, не уточнив подробностей.

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РоссияДагестанДела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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