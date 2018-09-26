В Махачкале задержан брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов

"Он задержан и доставлен в республиканское УФСБ", - сказал собеседник агентства, не исключив, что Раджаба Абдулатипова доставят в Москву для проведения следственных мероприятий. При этом он не уточнил, в рамках какого уголовного дела произошло задержание чиновника.

Задержание Раджаба Абдулатипова подтвердил ТАСС и источник в парламенте республики, не уточнив подробностей.