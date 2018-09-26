В Волгограде задержали совершившего побег на служебном автомобиле ФСИН осужденного

ВОЛГОГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Волгоградские полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСИН задержали осужденного, совершившего побег из колонии на служебном автомобиле исправительного учреждения, сообщается в среду на сайте ГУ МВД по Волгоградской области.
"23 сентября в полицию поступило сообщение от сотрудников службы исполнения наказания о том, что осужденный одной из колоний Волгограда завладел служебным автомобилем исправительного учреждения и скрылся на нем в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.
Ориентировки на автомобиль и подозреваемого были разосланы во все районы области. 25 сентября в ходе совместного патрулирования инспекторы ГИБДД и оперуполномоченные регионального управления ФСИН на одной из проселочных дорог обнаружили угнанный автомобиль. Водитель пытался оторваться от преследования. Когда инспекторы ГИБДД заблокировали автомобиль, водитель бросил машину и попытался убежать, но был задержан сотрудниками уголовно-исполнительной системы.
В отношении осужденного возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения" и "Побег из места лишения свободы"). Каждая из статей предусматривает максимальное наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы соответственно.