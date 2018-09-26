Туристка из Ростова погибла в горах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ОМВД России по Ирафскому району Северной Осетии нашли пропавших накануне туристок из Ростова. Как сообщается на сайте МВД РФ, одна из них погибла.
"Сообщение о том, что в районе горы Кубус в Ирафском районе пропали две туристки из Ростова, поступило 25 сентября около 11 часов в дежурную часть ОМВД России по району. На поиск выдвинулась группа из 20 сотрудников во главе с начальником подразделения Робертом Джиоевым", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, в Дигорское ущелье Северной Осетии на отдых прибыла группа туристов из Ростова в количестве 12 человек. 24 сентября четыре человека выдвинулись с базы отдыха "Таймази" в сторону горы Кубус, расположенной неподалеку. Спустя некоторое время двое из туристов решили вернуться на базу, а две пожилые женщины 1947 и 1949 годов рождения продолжили идти по маршруту. После этого связь с ними прервалась.
В результате поисков полицейские обнаружили в низине одну из женщин, 1949 года рождения. Туристка была травмирована, она пояснила, что решила со спутницей спуститься к базе другой дорогой, по пути они поскользнулись на горной породе и сорвались вниз. Пострадавшую полицейские доставили в Ирафскую центральную больницу.
Вторая туристка при падении получила травмы, несовместимые с жизнью. Тело нашли подключившиеся к поискам сотрудники МЧС, пограничной службы, местные жители.