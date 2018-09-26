Генконсульство РФ в Страсбурге не получало уведомлений о задержании выходца из РФ

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Страсбурге не получало официальных уведомлений от французских правоохранительных органов о задержании выходца из РФ в связи с подготовкой теракта во Франции, о чем ранее сообщали местные СМИ. Об этом ТАСС сказал в среду представитель российского диппредставительства.

"Официальных уведомлений от французских правоохранительных органов о задержании к нам на данный момент не поступало", - отметил собеседник агентства.

"Действительно, в СМИ такая информация есть, и французские правоохранительные органы нам направляют сведения о задержании российских граждан. Это происходит, как правило, не сразу, не в тот же день. Пока к нам официальной информации на этот счет не поступало", - добавили в диппредставительстве.

Ранее, как утверждала радиостанция France Info со ссылкой на судебный источник, в Страсбурге был задержан 18-летний молодой человек, имеющий чеченское происхождение. По его сведениям, он является братом друга Хамзата Азимова, который 12 мая совершил вооруженное нападение на прохожих в центре Парижа, убив одного человека и ранив четырех прохожих. Злоумышленник был ликвидирован на месте сотрудниками муниципальной полиции. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).