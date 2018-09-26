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ЧП в жилом доме в Ижевске

Прокуратура требует принудительное лечение для обвиняемого во взрыве газа в доме в Ижевске

Экспертиза признала обвиняемого невменяемым

ТАСС, 26 сентября. Прокуратура Удмуртии потребовала в суде принудительного лечения для предполагаемого виновника взрыва газа в доме в Ижевске в ноябре 2017 года, в результате которого погибли семь человек. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

"Сегодня Верховным судом Удмуртской Республики назначено к рассмотрению уголовное дело по факту взрыва и последующего разрушения части жилого дома по улице Удмуртской для решения вопроса о необходимости применения к лицу принудительных мер медицинского характера", - отмечается в сообщении. Экспертиза признала обвиняемого невменяемым, уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, 9 ноября 2017 года житель дома на кухне своей квартиры отсоединил шланг от газового крана. В результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир 9-этажного дома частично обрушился жилой дом, погибли семь человек, в том числе двое малолетних детей.

Еще 11 жильцов пострадали. Уничтожено и повреждено имущество, принадлежащее 441 гражданину.

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РоссияУдмуртияЧП в жилом доме в Ижевске
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