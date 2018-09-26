Жителя Тамбова приговорили к 18 годам колонии за убийство ребенка

ТАМБОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Житель Тамбова приговорен к 18 годам колонии за убийство четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"8 марта этого года 29-летний житель Тамбова в состоянии наркотического опьянения жестоко избил ребенка пластиковой бутылкой с водой за отказ убрать крошки с пола после еды. Мать уложила девочку спать, а утром следующего дня обнаружила ее уже мертвой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетней") и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

"Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и во время совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Это был не единичный случай применения физической силы в отношении ребенка, в отсутствии сожительницы мужчина и ранее уже неоднократно "поднимал руку" на девочку. На учете в органах профилактики данная семья не состояла", - добавили в пресс-службе.