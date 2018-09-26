Сестры Хачатурян в случае освобождения из СИЗО будут жить в разных квартирах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, в случае выхода из СИЗО по решению суда будут проживать в трех разных квартирах, чтобы ограничить общение между ними. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер.

"Следователи в ходатайстве просят запретить сестрам покидать их место проживания в определенное (ночное) время, общаться с кем-либо кроме следователя, использовать интернет, мобильную связь, а также запретить общение друг с другом", - сказал он, уточнив, что в случае изменения меры пресечения сестры будут жить в трех разных квартирах. По словам Липцера, просьба СК об изменении меры пресечения связана с тем, что по делу допрошены все свидетели, однако основания для запрета определенных действий не отпали, но изменились.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила ТАСС, что СК просит изменить сестрам Хачатурян меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря. Заседания в Басманном суде назначены на 27 сентября.

Изменение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста было внесено в апреле 2018 года. Запрет определенных действий избирается по судебному решению при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их.

Эксперты признали вменяемыми двух старших сестер, младшая сестра признана невменяемой в момент совершения убийства и переведена в психиатрическое отделение "Бутырки".