В СК подтвердили задержание брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет подтвердил факт задержание брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова. Об этом сообщили журналистам в Следственном комитете России.

"Депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества "). Члены ОПС за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность. Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные", - сказали в ведомстве.