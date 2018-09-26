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Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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В СК подтвердили задержание брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова

В ведомстве сообщили, что депутата Народного собрания республики подозревают в организации преступного сообщества

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет подтвердил факт задержание брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова. Об этом сообщили журналистам в Следственном комитете России.

"Депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества "). Члены ОПС за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность. Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные", - сказали в ведомстве.

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РоссияДагестанДела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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