Суд продлил арест экс-главе администрации Буйнакского района Дагестана

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Махачкалы продлил на четыре месяца арест бывшему главе администрации Буйнакского района Дагестана Малику Маликову, подозреваемому в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель суда.

"Кировский районный суд Махачкалы во вторник продлил арест бывшему главе администрации Буйнакского района Малику Маликову до 25 января 2019 года", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Малик Маликов, являясь главой администрации Буйнакского района, издал распоряжение, по которому подведомственный СПК "Берекет" земельный участок был частично застроен торговыми объектами, а сама территория отчуждена под сельскохозяйственный рынок.

"30 июля 2018 года Маликова задержали, а 2 августа в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - сообщил собеседник ТАСС.