В Петербурге вынесли приговор преступникам, грабившим пенсионеров под видом коммунальщиков

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Красногвардейский суд Санкт-Петербурга приговорил четырех молодых людей, которые грабили одиноких пенсионеров, представляясь сотрудниками коммунальных служб, к длительным срокам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в петербургской объединенной пресс-службе судов.

"Суд установил, что уроженцы Рязанской области, цыгане по национальности Владимир Буркевич, Руслан Ереповский, Николай Садкеев и Рустам Зубков целенаправленно приехали в Санкт-Петербург с целью создания преступной группы. Она действовала с 9 декабря 2015 года по 18 февраля 2016-го. Участники преступного объединения совершали преступления в дневное время, когда в квартирах остаются большей частью только пожилые люди, которые привыкли доверять сотрудникам коммунальных служб и в силу своего возраста и здоровья не могли оказать активное сопротивление злоумышленникам", - сообщили в суде.

В приговоре суда также сказано, что подсудимые заранее приобрели автомашины, после чего выезжали в различные районы Петербурга, где находили дома и квартиры, в которых были только одинокие пожилые люди. Один из участников группы, переодевшись в униформу сотрудника газовой службы, под предлогом проверки состояния газовой плиты проходил в квартиру, при этом дверь он оставлял открытой. "Этот обвиняемый собирал всех жильцов на кухне, где отвлекал их внимание, пока остальные соучастники совершали непосредственное хищение, похищенное имущество соучастники делили между собой", - говорится в сообщении пресс-службы. За время деятельности группы ее члены совершили 29 краж, они причинили ущерб на сумму более 7 млн рублей.

"Суд признал всех четверых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 ("Кража") и 161 ("Грабеж") УК РФ. Ранее судимому Буркевичу было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Ереловский и Садкеев приговорены к девяти годам колонии, а Зубков приговорен к восьми годам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По делу проходят еще три фигуранта, которых пока задержать не удалось.