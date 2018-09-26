Пять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Домодедове

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пять человек, согласно уточненным данным министерство здравоохранения Московской области, госпитализированы после аварии с рейсовым автобусом в Домодедовском городском округе в среду. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

"В результате ДТП в Домодедове в учреждения здравоохранения Московской области доставлено пять человек, из них один госпитализирован в Подольскую городскую клиническую больницу. Остальные после осмотра специалистами были направлены на амбулаторное лечение. На месте работали две бригады медицины катастроф и одна скорой медпомощи", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Ранее сообщалось, что днем в среду легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом "Газель", который от удара врезался в рейсовый автобус, следовавший по маршруту 55 из Подольска. По данным ГУ МВД по Московской области и администрации Домодедовского городского округа, пострадали восемь человек, всего в салоне автобуса были 12 человек. Погибших или людей в тяжелом состоянии в результате ДТП не было.