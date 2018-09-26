Суд в Москве до 31 декабря продлил арест обвиняемым в хищении экс-чиновникам из Дагестана

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест бывшим членам правительства Дагестана: врио премьера Абдусамаду Гамидову, врио вице-премьера Шамилю Исаеву, министру образования Шахабасу Шахову и врио вице-премьера - врио министра экономики Раюдину Юсуфову, обвиняемым по уголовному делу о хищении средств из бюджета республики при реализации соцпрограмм. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 31 декабря", - говорится в постановлении судьи Евгении Николаевой в отношении каждого обвиняемого. Срок следствия по делу экс-чиновников Дагестана установлен также до 31 декабря.

Следователь заявил, что причастность обвиняемых к инкриминируемым преступлениям подтверждена свидетельскими показаниями и результатами оперативно-разыскных мероприятий. "С момента последнего продления срока предварительного следствия дополнительно были допрошены обвиняемые, в качестве свидетелей допрошены 17 человек, по делу назначен ряд экспертиз, среди которых строительно-технические, бухгалтерские, товароведческие, почерковедческая и оценочная", - отметил представитель СК.

Следователь также сообщил суду, что обвиняемые, "используя административный ресурс членов правительства республики, изыскивают возможность оказать давление на участников уголовного судопроизводства, принимают меры к уничтожению следов преступной деятельности и могут выехать за пределы РФ". Прокурор поддержал ходатайство СК в полном объеме.

Адвокаты обвиняемых приобщили документы, положительно характеризующие их подзащитных, и попросили суд изменить фигурантам меру пресечения на более мягкую, например, домашний арест. Адвокат Гамидова Олег Бадмахалгаев заявил о готовности внести за своего подсудимого залог в размере 8 млн руб. из личных средств, а также о том, что в телефонных переговорах фигурантов, прослушивание которых организовала ФСБ и которые длились как минимум с 2013 года, доказательств вины его подзащитного нет.

Фигурантом дела о хищении денег из бюджета Дагестана также является заммэра Каспийска Вадим Ханвердиев. Гамидову, Исаеву, Юсуфову и Шахову 6 февраля суд избрал меру пресечения в виде ареста, Ханвердиев заключен под домашний арест, вину они не признают. Суд арестовал их имущество и денежные средства на сотни миллионов рублей. По данным СК, общая сумма ущерба от действий фигурантов дела превышает 100 млн рублей.