Учительница русского языка получила штраф за вброс бюллетеней на выборах под Белгородом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 3 города Губкин Белгородской области назначил местной учительнице русского языка штраф в 30 тыс. рублей за вброс бюллетеней во время единого дня голосования. Соответствующее постановление в среду опубликовано на официальном сайте участка.

"Признать Мараеву Марину Викторовну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме", и назначить ей по этой статье наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в постановлении.

Девятого сентября в Губкине проходили довыборы депутата в Белгородскую облдуму. Момент вброса камеры видеонаблюдения зафиксировали на одном из участков, позже видео получило широкое распространение в соцсетях.

Как сообщалось, 9 сентября в Белгородской области выбирали свыше 2 тыс. депутатов представительных органов местного самоуправления, также проходили довыборы в Белгородскую областную думу. Как отметили облизбиркоме, нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования 9 сентября, установлены не были.