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Руководитель госэкспертизы в Краснодаре приговорен к 3,5 года за хищение 24 млн рублей

Установлено, что руководитель учреждения незаконно выплачивал себе дополнительные премии

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель государственного автономного учреждения "Краснодаркрайгосэкспертиза" признан виновным в незаконном присвоении более 24 млн рублей в виде премии. Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Краснодарского края, он приговорен к трем годам и шести месяцам колонии.

Установлено, что руководитель учреждения незаконно выплачивал себе дополнительные премии к заработной плате. В результате он присвоил денежные средства в размере 24,3 млн рублей.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности руководителя "Краснодаркрайгосэкспертизы" и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, он не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе в ближайшие три года.

"Судом наложен арест на транспортное средство, жилой дом, земельный участок осужденного", - добавили в пресс-службе.

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