Установивший палатку в очереди за iPhone в Москве отпущен из полиции после беседы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции провели профилактическую беседы и отпустили мужчину, который установил палатку в очереди за новым iPhone перед фирмeнным магазином Apple в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

На Тверской растет очередь за новыми iPhone. Продажи стартуют через два дня

"С мужчиной проведена профилактическая беседа, в настоящее время он отпущен из полиции", - сказал собеседник агентства, добавив, что в отношении него полицейские не стали составлять административный протокол.

Ранее сообщалось, что мужчина разбил палатку в очереди за iPhone в центре Москвы, чтобы было удобнее ночевать в ожидании открытия 28 сентября продаж нового смартфона. Сотрудники патрульно-постовой службы заставили ее разобрать, владельца доставили в отдел полиции.

По традиции, за несколько дней перед началом продажи новой версии смартфона перед магазином Apple в Москве начинает выстраиваться очередь из желающих его приобрести. Ранее ТАСС сообщал, что к среде у магазина re:Store в очереди собралось более полусотни человек.

Apple представила три новых модели смартфона: iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Цены на iPhone XS в зависимости от объема памяти варьируются от 87,9 тыс. рублей до 118,9 тыс. рублей, на iPhone XS Max - от 96,9 тыс. до 127,9 тыс. рублей, на iPhone XR - от 64,9 тыс. рублей до 77,9 тыс. рублей.