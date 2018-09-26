Пять человек пострадали в ДТП с мотоблоком в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое подростков, ехавшие на мотоблоке, пострадали в ДТП у деревни Переяславка Рыбинского района Красноярского края. Об этом сообщили в среду ТАСС в единой дежурно- диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Автомобиль Mitsubishi совершил наезд на мотоблок с прицепом, в котором находилось пять человек. В нем (мотоблоке) пострадали пять человек, в том числе трое подростков, самый младший из которых 2002 года рождения. В состоянии средней степени тяжести они доставлены в ЦРБ", - сказали в ЕДДС.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МВД, все пострадавшие находились в мотоблоке, они получили переломы и черепно-мозговые травмы.

В ЕДДС отметили, что мотоблок ехал с нарушениями правил дорожного движения, на транспортном средстве не были включены габаритные огни.