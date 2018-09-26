Суд в Калининграде продлил на полгода срок содержания под стражей экс-депутату Рудникову

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда на заседании в среду принял решение продлить на полгода срок содержания под стражей бывшему депутату Калининградской областной думы, учредителю газеты "Новые колеса" Игорю Рудникову, обвиняемому в вымогательстве $50 тыс. у руководителя регионального Следственного управления СК РФ Виктора Леденева. Об это корреспондент ТАСС сообщил из зала суда.

"Меру пресечения обвиняемому Рудникову Игорю Петровичу оставить без изменения - содержание под стражей, продлить данную меру пресечения до 11 марта 2019 года", - сказала судья Людмила Сагий на заседании, где рассматривался вопрос об изменении или сохранении ранее избранной меры пресечения.

Без изменения - домашний арест - оставлена мера пресечения и в отношении предпринимателя Александра Дацышина, проходящего по делу в качестве подозреваемого в посредничестве. В отношении него мера пресечения продлена до 17 марта 2019 года.

Ходатайства защиты о более мягких мерах пресечения в отношении Рудникова и Дацышина оставлены без удовлетворения, сказала судья.

Дело Рудникова

Рудников был задержан 1 ноября 2017 года в Калининграде, 3 ноября Центральный районный суд города удовлетворил ходатайство следствия о его аресте, затем экс-депутат был этапирован в Москву, где 21 декабря Басманный суд продлил ему срок ареста до 1 апреля 2018 года, а затем еще на три месяца.

Уголовное дело в отношении Рудникова было возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство", оно расследовалось Главным следственным управлением СК РФ. Рудникову может грозить до 15 лет лишения. Вину обвиняемый не признает, заявляя, что история с вымогательством - провокация. Подозреваемый в посредничестве предприниматель Александр Дацышин с ноября прошлого года находится под домашним арестом.

Рудников являлся депутатом регионального парламента пятого (2011-2016 гг.) и шестого (с сентября 2016 года) созывов. При этом, по данным калининградской прокуратуры, в августе 2013 года он стал обладателем карточки постоянного жителя США на срок до 19 марта 2026 года и скрывал этот факт, в том числе во время избирательной кампании 2016 года. В соответствии с требованиями федерального законодательства и областного закона, получение карточки постоянного жителя США является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. 23 ноября 2017 года Калининградская областная дума лишила Рудникова депутатских полномочий.