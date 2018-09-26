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Три человека погибли при столкновении трех легковых автомобилей в Башкирии

Госпитализированных нет

УФА, 26 сентября. /ТАСС /. Три человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей на одной из улиц второго по численного города Башкирии Стерлитамака. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГИБДД по республике.

"Инцидент произошел около 23:00 по местному времени (21:00 мск) на проспекте Ленина. "Автомобиль Mazda совершил столкновение с попутно двигавшимся Ford, вылетел на встречную полосу и врезался в Lada Kalina. В результате три человека погибли, это водитель Mazda, водитель и пассажир Lada Kalina", - сказал собеседник агентства, добавив, что госпитализированных в результате ДТП нет.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.

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