Прокуратура предлагает пересмотреть приговор пермяку, осужденному за мак на огороде

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края предложила пересмотреть приговор 64-летнему ветерану труда Игорю Трошеву, осужденному за разросшийся в его огороде мак. Об этом сообщается в среду на официальном сайте ведомства.

"Прокуратура предложила пересмотреть судебное решение в отношении гражданина, осужденного за незаконное культивирование наркосодержащих растений", - говорится в сообщении.

Игорь Трошев был признан виновным по статье 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). Ему назначено наказание в виде одного года условно, с годом испытательного срока. По сообщениям местных СМИ, в огороде Трошева летом разросся мак. По словам ветерана, это произошло случайно, растение начало расти в виде сорняка после того, как он завез на свой участок грунт.

По данным прокуратуры, в июле 2018 года с личного земельного участка Трошева было изъято 467 кустов мака. Эксперты определили, что этот вид растения является опийным, разводится только при специальном уходе, произрастание его самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно.

"Прокуратура Пермского края, изучив приговор, пришла к выводу, что по делу допущены процессуальные нарушения, которые являются основанием для отмены судебного решения. В частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям. Назначая наказание Трошеву, не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания", - отмечается в сообщении.

В связи с этим прокуратурой внесено апелляционное представление, в котором предлагается направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.