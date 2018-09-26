Дело о смерти мальчика после поджога под Пензой передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат СК РФ уголовное дело после смерти ребенка, которого поджег его знакомый. Решение было принято после обращения матери погибшего во время личного приема граждан, который Бастрыкин провел в Москве, сообщается в среду на сайте ведомства.

Трагический инцидент произошел в июне 2016 года в городе Каменке Пензенской области. Как установило следствие, 10-летний мальчик получил 90% ожогов тела, после того, как его поджег сверстник, с которым они находились в общей компании. Впоследствии потерпевший умер в больнице. Следственные органы СУ СК РФ по Пензенской области возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено, так как подозреваемый в преступлении не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

"Заявительница пожаловалась председателю СК России на затягивание сроков следствия и необоснованное прекращение уголовного дела <…> Женщина высказала сомнения в эффективности и объективности дальнейшего расследования уголовного дела, в связи с чем председатель СК России принял решение передать его в центральный аппарат", - отмечается в сообщении.

Бастрыкин поручил отстранить от должности всех следователей, которые вели это уголовное дело, и провести в отношении них служебные и процессуальные проверки.