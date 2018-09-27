В Хабаровске пресекли канал поставки наркотиков из Германии и Нидерландов

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Таможенники в Хабаровске пресекли канал поставки наркотиков в письмах из Германии и Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба Хабаровской таможни.

"Канал поставки наркотиков в Россию пресекли сотрудники Хабаровской таможни. <...> 168 г наркотика МДМА ("экстази") и 1,15 г ЛСД обнаружили сотрудники Хабаровской таможни совместно с Центральной оперативной таможней и Управлением на транспорте МВД России по ДФО в письмах, адресованных жителю Хабаровска. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - говорится в распространенном релизе.

Уточняется, что четыре письма с наркотиками пришли из Германии и Нидерландов. Хабаровчанина задержали на выходе из почтового отделения, сразу как тот получил товар. Отмечается, что он был организатором интернет-магазина в Хабаровске, приобретал наркотики также через интернет, расплачиваясь за них биткоинами. В отношении него таможня возбудила три уголовных дела по ч. 3 и по п. б ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств").

Сообщается, что всего в 2018 году Хабаровская таможня возбудила 12 уголовных дел по фактам контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, пресекла ввоз более 260 г наркотических средств, более 1,5 кг анаболических стероидов, более 1 кг препаратов для похудения, содержащих запрещенное вещество сибутрамин.