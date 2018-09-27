В Греции из-за штормовой погоды затонули четыре небольших судна

АФИНЫ, 27 сентября. /ТАСС/. Четыре небольших судна перевернулись и затонули в среду в греческих портах из-за высоких волн, поднятых штормовыми ветрами, дующими с силой до 10 баллов по шкале Бофорта. Об этом сообщила в четверг Береговая охрана Греции.

По ее данным, в порту острова Калимнос в Эгейском море затонул скоростной катер "Пигасос", в порту Салоник - небольшие суда "Зои" и "Васо", у западного причала порта Эретрия на острове Эвбея - судно "Мариос". Во всех случаях на судах не было ни команды, ни пассажиров. Загрязнение акваторий не зафиксировано, соседним судам ущерб не нанесен.

Прервано паромное сообщение

Волна непогоды, обрушившаяся на Грецию в среду, привела к прекращению паромного сообщения между материковой Грецией и островами в Эгейском море. Греческие власти объявили в среду о запрете на выход паромов из портов Пирея, Рафины и Лаврион, являющихся афинскими морскими гаванями.

Закрыты также паромные переправы Рио-Антирио, Агия Марина - Неа Стира, Аркица - Эдипсос, Кавала - Принос, Волос - острова Спорады. Запрет на выход судов в море продлен и на четверг.

В горах выпал первый снег

Кроме того, в Греции резко понизилась температура (с 32-34 до 15-19 градусов), на страну обрушились грозы и затяжные дожди. На горе Олимп на высоте 2650 метров выпал первый снег, покров которого достиг 3-5 см. Температура на горе упала до минус 6 градусов. Снег также появился на склонах горнолыжного курорта Карпениси, расположенного в 294 км от Афин и в 268 км от Салоник, температура там колеблется около нуля.

Из-за штормового ветра, повалившего в ряде мест десятки деревьев, администрация островов Андрос, Тинос, Миконос, Закинф закрыла в среду и четверг школы и детские сады. В Афинах штормовой ветер сорвал часть крыши одной из школ, никто из учащихся и преподавателей не пострадал. В столичной области Аттика пожарные, выполняющие в Греции и роль спасателей, вызывались 55 раз для уборки с улиц поваленных деревьев и других предметов.

Согласно прогнозу синоптиков, непогода сохранится до понедельника.