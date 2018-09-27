Первому руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" не удалось оспорить арест

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд признал законным продление ареста еще на три месяца руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по региону Андрею Бурсину - одному из 12 фигурантов дела о пожаре и гибели 60 человек 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил - постановление Центрального районного суда города Кемерова от 5 сентября 2018 года в отношении Бурсина <…> оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - сказал судья Константин Зиновьев.

Бурсин был задержан 7 июля и первоначально арестован на два месяца. В сентябре Центральный райсуд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей еще на три месяца - до 7 декабря. В заседании сам Бурсин участия не принимал, так как был отправлен для проведения психиатрической экспертизы в институт имени Сербского. 27 сентября в суде также не присутствовал, он по-прежнему находится в Москве.

На продление ареста настаивал представитель Следственного комитета и представители потерпевших, которые и на заседании в четверг просили суд отклонить апелляционные жалобы и оставить решение суда первой инстанции в силе.

Адвокат пожарного Ольга Куприянова возражала против продления ареста и ходатайствовала об изменении меры пресечения. Представитель прокуратуры, как и в прошлый раз, просил суд заменить Бурсину меру пресечения на домашний арест сроком на три месяца. По словам представителя ведомства, Центральный районный суд не дал должной оценки сведениям личности обвиняемого, который положительно характеризуется, имеет семью и постоянное место жительства.

"Тяжесть обвинения не может свидетельствовать о том, что обвиняемый может скрыться, <…> не приведено фактических данных о том, что Бурсин может оказать давление на свидетелей", - пояснил он.