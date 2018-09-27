Суд отложил заседание о продлении ареста пожарному Генину по делу о "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд отложил до 1 октября заседание по рассмотрению апелляционной жалобы о продлении ареста на месяц начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину, обвиняемому в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", из-за которого 25 марта погибли 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отложить судебное заседание до 09:00 (05:00 мск) 1 октября", - сказала, оглашая решение, судья Ирина Билоград.

Заседание отложено по ходатайству адвоката Генина, который находится в отпуске. Представитель прокуратуры отметил, что ходатайство подлежит удовлетворению. Против отложения выступали представитель СК РФ и представитель потерпевших при пожаре, указавший, что у Генина два адвоката, один из которых может участвовать в заседании. Сам Генин в суде не присутствовал, с ним была установлена видеоконференцсвязь из СИЗО.