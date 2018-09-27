Руководство медвуза в Красноярске подозревают в присвоении более 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Ректор Красноярского медицинского университета Иван Артюхов и проректор Борис Краснопеев подозреваются в присвоении более 1 млн рублей (ч. 4 ст 160 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ректора ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого" Артюхова Ивана Павловича 1959 года рождения и проректора вуза Краснопеева Бориса Николаевича 1955 года рождения, подозреваемых в совершении преступления коррупционной направленности", - отметила пресс-служба.

В 2011 году был проведен ремонт зданий университета. "Однако в феврале 2016 года ректор вместе с проректором, преследуя преступный умысел, заключили договор с третьим лицом на реконструкцию центральной части главного корпуса, зная, что данная реконструкция уже произведена", - отмечается в сообщении. По версии ФСБ, таким образом было присвоено более 1 млн рублей. Как уточнили ТАСС в ведомстве, мера пресечения подозреваемым пока не избрана.