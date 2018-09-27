Электрички на Казанском направлении МЖД идут с опозданием из-за происшествия с пассажиром

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги следуют с отставанием от графика, поскольку одной из электричек пришлось сделать продолжительную остановку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в пригородном поезде №6702, следующем из Москвы в Виноградово, одному из пассажиров потребовалась срочная медицинская помощь. Локомотивная бригада вызвала скорую помощь и сделала увеличенную остановку на станции Быково до приезда медиков. В результате в пути были задержаны несколько электричек на Казанском направлении Московской железной дороги", - сообщили в пресс-службе компании.

В МЖД отметили, что сейчас диспетчерский аппарат "принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздания и ввести пригородные поезда в график".

Компания принесла извинения за доставленные неудобства.