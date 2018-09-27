Электроснабжение 92,8 тыс. человек в Хабаровске восстановлено

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Подачу электричества возобновили в Хабаровске, где днем без света остались порядка 92,8 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети".

Электричество отключилось в 05:30 мск у потребителей в Хабаровске, всего под отключения попали около 92,8 тыс. человек.

"Электроснабжение возобновлено спустя 20 минут после отключения", - сказали в компании.

Энергетики уточнили, что подача электричества прекратилась из-за обрыва проводов дорожной техникой.