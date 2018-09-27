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Мужчина погиб после падения под поезд на платформе Радуга в Подмосковье

В настоящие время устанавливаются обстоятельства происшествия

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мужчина погиб, попав под поезд на железнодорожной платформе Радуга в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"На Казанском направлении платформы Радуга поездом сообщением Орск - Москва травмирован мужчина. Бригадой скорой помощи ему была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, от полученных травм мужчина скончался. В настоящие время устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе.

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