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СМИ: город Газни в Афганистане подвергся ракетному обстрелу

В городе с визитом находится афганский президент Ашраф Гани

ТАСС, 27 сентября. Неизвестные совершили ракетный обстрел города Газни на востоке Афганистана, куда ранее прибыл президент страны Ашраф Гани. Об этом в четверг сообщил телеканал Ariana.

Всего было выпущено три ракеты, они упали недалеко от офиса губернатора провинции. По информации афганских СМИ, данных о возможных пострадавших пока не поступало. В то же время агентство "Синьхуа" со ссылкой на свои источники отмечает, что в результате нападения есть жертвы.

В четверг президент Афганистана Ашраф Гани совершает поездку в Газни, где намерен обсудить с местными властями вопросы безопасности в провинции.

Теги
АфганистанГани, Ашраф
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