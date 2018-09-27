СМИ: город Газни в Афганистане подвергся ракетному обстрелу

ТАСС, 27 сентября. Неизвестные совершили ракетный обстрел города Газни на востоке Афганистана, куда ранее прибыл президент страны Ашраф Гани. Об этом в четверг сообщил телеканал Ariana.

Всего было выпущено три ракеты, они упали недалеко от офиса губернатора провинции. По информации афганских СМИ, данных о возможных пострадавших пока не поступало. В то же время агентство "Синьхуа" со ссылкой на свои источники отмечает, что в результате нападения есть жертвы.

В четверг президент Афганистана Ашраф Гани совершает поездку в Газни, где намерен обсудить с местными властями вопросы безопасности в провинции.