СК начал проверку после падения мужчины под поезд на платформе Радуга в Подмосковье

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Подмосковные следователи начали проверку после гибели мужчины, который попал под поезд на железнодорожной платформе Радуга в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту смертельного травмирования мужчины в Московской области организована доследственная проверка", - сказала она.

По ее словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщили ТАСС о гибели мужчины, попавшего под поезд сообщением Орск - Москва на платформе Радуга. Он скончался от полученных травм, несмотря на помощь медиков бригады скорой помощи.